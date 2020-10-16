Кравчук рассказал подробности новой дорожной карты по Донбассу

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал подробности подготовки новой дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Насколько мне известно, в предложениях, которые разрабатываются в политической и других группах, речь идёт об особых условиях организации местной власти и организации исполнительной власти в районах, неконтролируемых сегодня украинской властью», — заявил он в интервью изданию «Новости Донбасса».

По словам Кравчука, в выдвинутых самопровозглашёнными ДНР и ЛНР предложениях нет пункта о местных выборах.

Глава украинской делегации отметил, что в разрабатываемом документе будут представлены все вопросы по урегулированию, в том числе и обмен удерживаемыми лицами.

Ранее Кравчук рассказал о позиции Киева по особому статусу Донбасса.