Кравчук рассказал подробности новой дорожной карты по Донбассу
«Насколько мне известно, в предложениях, которые разрабатываются в политической и других группах, речь идёт об особых условиях организации местной власти и организации исполнительной власти в районах, неконтролируемых сегодня украинской властью», — заявил он в интервью изданию «Новости Донбасса».
По словам Кравчука, в выдвинутых самопровозглашёнными ДНР и ЛНР предложениях нет пункта о местных выборах.
Глава украинской делегации отметил, что в разрабатываемом документе будут представлены все вопросы по урегулированию, в том числе и обмен удерживаемыми лицами.
Ранее Кравчук рассказал о позиции Киева по особому статусу Донбасса.