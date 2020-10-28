В Киеве заявили о готовности открыть два пункта пропуска в Донбассе

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Участники контактной группы по Донбассу подтвердили готовность открыть два новых пункта пропуска в Донбассе 10 ноября, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
В Киеве заявили о готовности открыть два пункта пропуска в Донбассе
  • РИА Новости

«Участники консультаций трёхсторонней контактной группы договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — «Золотое» и «Счастье» — 10 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал подробности подготовки новой дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

По его словам, для достижения мира необходимо прекратить военные действия, провести выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сформировать там органы исполнительной власти, а также принять «пакет экономических законов».

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