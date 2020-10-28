В Киеве заявили о готовности открыть два пункта пропуска в Донбассе
- РИА Новости
«Участники консультаций трёхсторонней контактной группы договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — «Золотое» и «Счастье» — 10 ноября», — говорится в сообщении.
Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал подробности подготовки новой дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
По его словам, для достижения мира необходимо прекратить военные действия, провести выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сформировать там органы исполнительной власти, а также принять «пакет экономических законов».