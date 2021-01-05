«Каждый день по 100 тысяч доз поступает в оборот»: более миллиона россиян сделали прививку вакциной «Спутник V»

Более миллиона россиян уже сделали прививку вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что никаких новых нежелательных реакций у вакцинированных не обнаружено. В России за последние сутки выявлено 24 246 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа от заболевания вылечились 22 632 человека, 518 пациентов скончались. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649) и Московской области (1131).

Более миллиона граждан уже сделали прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — RT), каждый день по 100 тыс. доз вакцины поступает в гражданский оборот», — рассказал он РИА Новости.

Специалист уточнил, что Минздрав совместно с Росздравнадзором ведёт мониторинг состояния привитых в рамках гражданского оборота. Никаких новых нежелательных реакций у вакцинированных выявлено не было.

Гинцбург подчеркнул, что «Спутник V» прошёл необходимые для начала масштабной вакцинации проверки, и обратил внимание, что производители других вакцин в мире действуют по такому же принципу, что и Россия.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — подтвердил учёный.

В России за последние сутки выявлено 24 246 новых случаев коронавирусной инфекции (в предыдущие два дня диагноз был подтверждён у 23 351 и 24 150 человек). За это время от заболевания вылечились 22 632 человека, 518 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649) и Московской области (1131).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в стране было проведено уже более 92 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе среди лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Общее число выявленных в России случаев коронавируса достигло 3 284 384, за всё время выздоровели 2 662 668 пациентов, 59 506 человек умерли.

В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Напомним, в Москве продолжают работу прививочные пункты, где можно пройти вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку могут граждане, занятые в сфере здравоохранения, образования, сотрудники МФЦ, городских социальных служб и сфер культуры, торговли и услуг, работники транспорта, энергетики, промышленности, сотрудники СМИ.

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Также привиться имеют право жители столицы, работающие в сфере ЖКХ, спорта, в заведениях общественного питания и органах охраны правопорядка. Вакцинация доступна для волонтёров и лиц, занятых в некоммерческих и религиозных организациях, работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет, а также граждан старше 60 лет.

С 4 января открылась запись на прививку для работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Тем временем в Санкт-Петербурге с 4 января вновь заработали заведения общественного питания, работа которых была временно приостановлена с 30 декабря из-за распространения COVID-19. Заведения вновь могут принимать посетителей с 06:00 до 23:00. Вместе с тем власти продлили до 31 января ряд ранее введённых ограничений, в том числе запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями, работу детских лагерей и учреждений дополнительного образования. В городе также сохраняется режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Накануне в санкт-петербургском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в городе стабильно находится на уровне около 3650—3750, несмотря на то что в понедельник Петербург опередил Москву по этому показателю.

Ситуация с COVID-19 в мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных по всему миру случаев COVID-19 превысило 85,7 млн, от заболевания и вызванных им осложнений скончались более 1,8 млн человек.

Наибольшее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции отмечено в США (более 20,8 млн), Индии (более 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн).

Вместе с тем накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране национального карантина на фоне угрозы распространения нового типа коронавируса.

AFP

© Tolga Akmen

«Наши учёные подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта от 50 до 70% выше, чем у предыдущего. Число смертей за последнюю неделю выросло на 20% и, к сожалению, будет лишь расти», — приводит слова Джонсона ТАСС.

О выявлении новой разновидности коронавируса за последнее время сообщили несколько стран, в том числе Финляндия, Германия, Япония, Нидерланды, Дания, ЮАР, Канада, Южная Корея, Иордания и другие.

Новый штамм был зафиксирован и в США — об этом сообщил, в частности, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его словам, одна из лабораторий Нью-Йорка «подтвердила инфицирование британским штаммом в округе Саратога». Заболевшим оказался мужчина старше 60 лет, который не путешествовал в последнее время, что, по словам Куомо, свидетельствует о распространении данного типа вируса на территории страны.

В конце декабря новая разновидность инфекции была также обнаружена в штатах Калифорния и Колорадо, а в начале января — во Флориде.

Кроме того, за последние сутки британский штамм был подтверждён у двух человек в Бразилии. Согласно заявлению властей штата Сан-Паулу, инфицированные ранее контактировали с гражданами, прибывшими из Великобритании.