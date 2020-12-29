«Замедлить распространение инфекции»: Собянин объявил о продлении зимних каникул для школьников до 17 января
- АГН «Москва»
- © Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить зимние каникулы в столичных школах на неделю, до 17 января 2021 года, с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своём блоге.
На длинные каникулы также уйдут ученики колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ, подведомственных правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные решения.
Градоначальник напомнил, что осенние каникулы в 2020 году длились две недели вместо одной, что позволило снизить темпы роста заболеваемости COVID-19 среди школьников.
В частности, ученики реже передавали инфекцию пожилым родственникам. Доля старшего поколения среди заболевших коронавирусом сократилась с 25% до 16%, рассказал мэр.
Тем не менее, в декабре, по словам Собянина, эпидемиологическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась. Новогодние праздники должны помочь замедлить распространение инфекции.
«Но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель», — пояснил мэр.
Помимо этого, с 30 декабря расширяется перечень отраслей, сотрудники которых смогут вакцинироваться от коронавируса. Прививка станет доступной для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Собянин уточнил, что использование вакцины для несовершеннолетних на данный момент не получило одобрения Минздрава.
Также сделать прививку от коронавирусной инфекции смогут россияне, имеющие хронические заболевания, в случае, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.
Напомним, ранее в столице была открыта запись на вакцинацию первым российским препаратом «Спутник V» для граждан старше 60 лет.
С 28 декабря поставить прививку могут жители, занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка. Также вакцинация стала доступна для волонтёров и лиц, занятых в некоммерческих и религиозных организациях.
Сделать прививку могут и работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ, работники МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг, работники образования, здравоохранения, и городских социальных служб.
Вместе с тем Сергей Собянин подчеркнул, что горожане, уже прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.
«В качестве первого шага — москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины», — сообщил мэр.
Длинные школьные каникулы, отметил Собянин, позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем в текущий момент, и, как следствие, избежать в январе введения новых ограничительных мер.
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Градоначальник призвал не откладывать прохождения вакцинации, отметив, что прививка позволит уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.
Добавим, ранее в Минздраве выразили надежду, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного уже в январе 2021 года. Его можно будет оформить в личном кабинете на сайте госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, в соответствии с последними наблюдениями, иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции держится в течение шести месяцев. По её словам, вакцина должна защищать организм на протяжении не меньшего периода.
На данный момент Минздрав зарегистрировал два препарата от SARS-CoV-2 — первая в мире вакцина «Спутник V», разработанная специалистами центра имени Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Регистрация третьей вакцины, созданной центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, намечена на конец января — начало февраля 2021 года.
За минувшие сутки в России зафиксировано 27 002 новых случая заболевания COVID-19, за это время выздоровели 24 784 человека, 562 пациента скончались.
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