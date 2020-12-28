До 12 января включительно: Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией из-за нового типа COVID-19

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 2021 года включительно. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией пояснили, что такое решение было принято для защиты здоровья граждан. Ранее в королевстве выявили распространение нового типа коронавируса. Тем временем глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что точечные мутации коронавируса не влияют на эффективность российской вакцины от COVID-19.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 2021 года включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года», — приводит сообщение штаба ТАСС.

Напомним, запрет на полёты между Россией и Великобританией был введён с 22 декабря. Решение было принято на фоне обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса, который, согласно предварительным исследованиям, является более контагиозным.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому граждане, прибывающие из Соединённого Королевства, обязаны оставаться на двухнедельном карантине. Требование вступило в силу 26 декабря.

После появления данных об этом типе SARS-CoV-2 ряд европейских государств также объявили о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения с Британией — в их числе Нидерланды, Франция, Германия, Италия, Австрия, Швейцария и другие. Срок запрета полётов в этих странах различается, в некоторых авиасообщение было остановлено на неопределённое время.

На данный момент сообщается об обнаружении новой мутации в Финляндии, Германии, Японии, Нидерландах, Дании, ЮАР, Канаде, Южной Корее, Иордании и других. О том, что «британский штамм» зафиксировали в финском районе Кюменлааксо на границе с Ленинградской областью, сообщила газета Kouvolan Sanomat.

«Первый носитель был подтверждён во время рождественских праздников (24—25 декабря). Прибыл из Великобритании», — цитирует издание РИА Новости.

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов накануне сообщил, что в России на данный момент нет новой мутации коронавируса.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент «английская мутация» отсутствует у нас, но если появится, то она не несёт ничего глобального и страшного», — сказал Горелов в эфире канала «Россия 1».

Тем временем глава центра им. Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, что точечные мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины.

При этом, в случае если мутации SARS-CoV-2 будут накапливаться дальше, это станет поводом для дополнительных экспериментов, отметил специалист.

«Взять сыворотку от вакцинированных наших жителей и проверить её на вируснейтрализацию к тому новому штамму, который возник в Британии или который возникнет у нас в стране. Поэтому постоянный мониторинг за теми штаммами, которые возникают у нас в стране, является совершенно необходимым атрибутом грамотной долгосрочной политики от данного инфекционного заболевания и от всех других инфекционных заболеваний, к которым существуют вакцинные препараты», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

© Павел Бедняков

Помимо этого, Гинцбург отметил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции сроком на два года.

«Клетки памяти в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться. И вакцина, совершенно очевидно, будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что российские вакцины против коронавирусной инфекции безусловно эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.

Попова добавила, что произведённые Роспотребнадзором тест-системы «видят коронавирус в любом его варианте».

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, комментируя распространение новых мутаций коронавируса, выразила уверенность, что они продолжатся и в дальнейшем.

«Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи», — приводит ТАСС слова специалиста.

Об обнаружении новой разновидности коронавируса стало известно 14 декабря. Тогда глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок рассказал, что в стране зарегистрировали уже более 1 тыс. заболевших данным типом инфекции. В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон говорил, что он распространяется на 70% быстрее известных типов вируса. При этом британские специалисты отмечали, что выявленный штамм не является более летальным и не приводит к более тяжёлым последствиям.

Позже специалисты из ЮАР также заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, распространяющегося быстрее, чем изначальный тип. В ВОЗ отметили, что британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.