«Обмениваются информацией с иностранными коллегами»: российские учёные получили образцы британского штамма коронавируса

Образцы нового штамма коронавируса, обнаруженного ранее на территории Великобритании, поступили к российским учёным. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, специалисты уже приступили к их изучению. Вместе с тем глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что разработанная в России вакцина «Спутник V» защищает и от нового типа коронавируса. Он отметил, что до конца 2020 года планируется обеспечить препаратом 1,5 млн россиян.

В распоряжение российских специалистов поступили образцы обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Российские учёные, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, российские учёные обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, за последние десять дней власти Великобритании сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса. При этом отмечалось, что оба новых варианта SARS-CoV-2 более заразны и потому распространяются быстрее «оригинала». В то же время представители британского руководства подчёркивали, что на данный момент нет никаких свидетельств, что обнаруженные штаммы коронавируса приводят к более тяжёлой форме заболевания. Тем не менее в ряде областей на юго-востоке Англии были усилены ограничительные меры.

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На фоне этих событий ряд государств, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Соединённым Королевством.

30 млн доз российской вакцины

Между тем в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 (млн доз. — RT), затем это эскалируется до 18 млн к апрелю и до 30 млн к июлю», — сказал министр в интервью РБК. По его словам, есть «определённый оптимизм, что это может случиться и быстрее».

Кроме того, Мантуров упомянул, что в 2021 году ожидается появление порошковой формы вакцины от коронавируса.

«Плюс новая форма, которая появится в следующем году, — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины», — рассказал он.

В свою очередь, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что вакцина «Спутник V» обеспечит защиту от новой разновидности COVID-19, которую обнаружили в Великобритании. Он пояснил, что вакцина создаёт иммунитет ко всему спайк-белку COVID-19, а новый тип вируса изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

В Центре им. Гамалеи также рассказали о планах до конца года обеспечить вакциной 1,5 млн россиян.

«Есть все основания полагать, исходя из того, сколько сейчас уже дополнительно поступает на склад, что порядка полутора миллионов наших граждан будут обеспечены до Нового года этим вакцинным препаратом», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Наряду с этим он заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».

«На основании трёх фаз испытаний зафиксировано следующее: у 85% вакцинированных нет никаких побочных эффектов», — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, «Спутник V» не представляет никакой опасности для тех, кто ею вакцинировался. Он добавил, что испытания препарата с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты оказались «очень положительными».

«Можно с определённой степенью утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины «Спутник V» для вакцинирования населения, начиная с 18 лет и без ограничения по возрасту», — заявил он.

На фоне этих событий также стало известно, что в Аргентину прибыл самолёт с первой партией вакцины «Спутник V».

Расширение категорий для вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 декабря будет расширен список категорий лиц, которые могут пройти вакцинацию от коронавируса.

«Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и так далее», — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте мэра.

Ранее, 21 декабря, возможность вакцинироваться получили такие категории населения, как работники транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.

Кроме того, Собянин выразил уверенность, что столица справится с пандемией, и призвал «не впадать в уныние».

«Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой, будет и на нашей улице праздник, настоящий праздник», — заявил столичный мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин также отметил, что столица справилась с работой во время пандемии «далеко не хуже, чем самые развитые мегаполисы мира».

«Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убеждён, что мы бы не справились с этим», — заявил мэр.