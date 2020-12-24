В России планируют обеспечить 1,5 млн человек вакциной до конца года

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В России до конца года планируют обеспечить вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 около 1,5 млн граждан. 
В России планируют обеспечить 1,5 млн человек вакциной до конца года
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть все основания (полагать), исходя из того, сколько сейчас уже дополнительно поступает на склад, что порядка 1,5 млн наших граждан будут обеспечены до Нового года этим вакцинным препаратом», — приводит его слова ТАСС.

Также Гинцбург заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».

По его словам, вакцина не представляет никакой опасности.

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