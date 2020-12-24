Гинцбург: у 85% вакцинированных «Спутником V» нет побочных эффектов

Короткая ссылка
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».
Гинцбург: у 85% вакцинированных «Спутником V» нет побочных эффектов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На основании трёх фаз испытаний зафиксировано следующее: у 85% вакцинированных нет никаких побочных эффектов», — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, «Спутник V» не представляет никакой опасности для тех, кто ею вакцинировался.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

23 декабря сообщалось, что Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить