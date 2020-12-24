Гинцбург: у 85% вакцинированных «Спутником V» нет побочных эффектов

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты не выявили побочных эффектов у 85% вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».

«На основании трёх фаз испытаний зафиксировано следующее: у 85% вакцинированных нет никаких побочных эффектов», — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, «Спутник V» не представляет никакой опасности для тех, кто ею вакцинировался.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

23 декабря сообщалось, что Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V».