Россия планирует выпустить до 30 млн доз вакцины к июлю

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Он сообщил, что в декабре планируется произвести более 2,5 млн доз вакцины.

«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю», — сказал он.

По словам министра, у него есть «определённый оптимизм, что это может случиться и быстрее».

Ранее Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V».