Россия планирует выпустить до 30 млн доз вакцины к июлю
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- Reuters
Он сообщил, что в декабре планируется произвести более 2,5 млн доз вакцины.
«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю», — сказал он.
По словам министра, у него есть «определённый оптимизм, что это может случиться и быстрее».
Ранее Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V».