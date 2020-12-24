Мантуров назвал срок появления порошковой формы вакцины «Спутник V»

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Порошковая форма вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна появиться в 2021 году, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров назвал срок появления порошковой формы вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Плюс новая форма, которая появится в следующем году, — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины. Это ещё проще будет», — рассказал он.

В августе вакцина от COVID-19 центра имени Гамалеи получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата.

Мантуров также сообщил, что в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины «Спутник V».

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