Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» с участием пожилых

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Испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга.
Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» с участием пожилых
  • Reuters

«Испытания, в которых участвовала большая выборка... населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены Министерству здравоохранения», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, результаты «очень положительные».

«Можно с определённой степенью утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины «Спутник V» для вакцинирования населения, начиная с 18 лет и без ограничения возраста», — допустил он.

Ранее Гинцбург допустил, что прививку вакциной «Спутник V» от COVID-19 можно будет делать лицам старше 60 лет после Нового года.

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