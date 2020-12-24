Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» с участием пожилых

Испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга.

«Испытания, в которых участвовала большая выборка... населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены Министерству здравоохранения», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, результаты «очень положительные».

«Можно с определённой степенью утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины «Спутник V» для вакцинирования населения, начиная с 18 лет и без ограничения возраста», — допустил он.

Ранее Гинцбург допустил, что прививку вакциной «Спутник V» от COVID-19 можно будет делать лицам старше 60 лет после Нового года.