Гинцбург рассказал, когда можно будет прививать «Спутником V» пожилых
«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше. И сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.
Специалист напомнил, что прививаться в настоящее время можно людям от 18 до 60 лет.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.