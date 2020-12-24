Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против новой мутации COVID-19

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» обеспечит защиту от новой разновидности COVID-19, которую обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Гинцбург отметил, что вакцина создаёт иммунитет ко всему спайк-белку COVID-19, а новый тип вируса изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».