Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против новой мутации COVID-19

Короткая ссылка
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» обеспечит защиту от новой разновидности COVID-19, которую обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против новой мутации COVID-19
  • Reuters

«Да, безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Гинцбург отметил, что вакцина создаёт иммунитет ко всему спайк-белку COVID-19, а новый тип вируса изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России к июлю 2021 года планируется выпустить до 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить