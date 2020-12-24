В Великобритании рассказали подробности о новом типе COVID-19 из ЮАР

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября. Об этом говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

«Новый вариант под названием B1.351 (также известный как 501Y.V2) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября. Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «быстрое распространение этого варианта коронавируса в Южной Африке может свидетельствовать о более высокой заразности вируса, хотя это ещё не подтверждено».

Уточняется, что в настоящий момент нет доказательств, которые говорили бы о том, что новый тип коронавируса приводит к более тяжёлой форме заболевания.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в королевстве выявлен ещё один новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики.