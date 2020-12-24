В Великобритании рассказали подробности о новом типе COVID-19 из ЮАР

Короткая ссылка
Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября. Об этом говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).
В Великобритании рассказали подробности о новом типе COVID-19 из ЮАР
  • Reuters

«Новый вариант под названием B1.351 (также известный как 501Y.V2) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября. Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «быстрое распространение этого варианта коронавируса в Южной Африке может свидетельствовать о более высокой заразности вируса, хотя это ещё не подтверждено». 

Уточняется, что в настоящий момент нет доказательств, которые говорили бы о том, что новый тип коронавируса приводит к более тяжёлой форме заболевания.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в королевстве выявлен ещё один новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить