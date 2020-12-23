В Британии выявили ещё один новый тип коронавируса
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«Мы обнаружили в Британии два случая ещё одного варианта коронавируса. Оба случая — контактные от лиц, которые приехали из ЮАР за последние несколько недель», — сообщил он.
По словам британского министра, этот новый тип коронавируса вызывает «серьёзное беспокойство» из-за ещё большей трансмиссивности и того, что он, вероятно, мутировал больше по сравнению с ранее выявленными в Британии вариантами.
Люди, у которых был выявлен данный тип коронавируса, а также их близкие контактные лица изолированы.
Кроме того, Британия ввела ограничения для поездок в ЮАР и обязательный двухнедельный карантин для прибывших из этой страны.
14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.
Позднее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.
Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.
19 декабря ЮАР сообщила о появлении новой разновидности коронавирусной инфекции, которую определили как 501.V2.