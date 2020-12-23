В Британии выявили ещё один новый тип коронавируса

В Великобритании выявлен ещё один новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики, сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

«Мы обнаружили в Британии два случая ещё одного варианта коронавируса. Оба случая — контактные от лиц, которые приехали из ЮАР за последние несколько недель», — сообщил он.

По словам британского министра, этот новый тип коронавируса вызывает «серьёзное беспокойство» из-за ещё большей трансмиссивности и того, что он, вероятно, мутировал больше по сравнению с ранее выявленными в Британии вариантами.

Люди, у которых был выявлен данный тип коронавируса, а также их близкие контактные лица изолированы.

Кроме того, Британия ввела ограничения для поездок в ЮАР и обязательный двухнедельный карантин для прибывших из этой страны.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

19 декабря ЮАР сообщила о появлении новой разновидности коронавирусной инфекции, которую определили как 501.V2.