Джонсон допустил риск передачи нового типа COVID-19 на 70% быстрее

Выявленный на юго-востоке и востоке Англии новый тип коронавирусной инфекции COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Нет свидетельств того, что он приводит к более тяжёлому течению болезни или более высокой смертности, но кажется, что он действительно может распространяться гораздо быстрее... Первые исследования показывают, что новый вариант... может быть на 70% более заразным, чем первоначальный тип», — сообщил Джонсон на пресс-конференции.

Ранее правительство Великобритании объявило о введении в Лондоне и ряде регионов Англии самого высокого, четвёртого уровня ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса.