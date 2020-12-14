В ВОЗ прокомментировали заявление Британии о новом типе коронавируса

Пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, комментируя сообщения об обнаружении в Великобритании новой разновидности COVID-19.

«На данный момент нет свидетельств того, что эта мутация как-то иначе себя ведёт. Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового вида коронавируса, который «может быть связан с быстрым распространением COVID-19 на юго-востоке Англии».