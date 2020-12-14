В Лондоне введут максимальный уровень карантинных ограничений

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о введении в Лондоне максимального уровня карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом.
В Лондоне введут максимальный уровень карантинных ограничений
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Максимальные ограничения подразумевают, в частности, прекращение работы точек общественного питания, за исключением обслуживания навынос, запрет на посещение людьми футбольных стадионов, театров и т. п.

Вместе с этим в парках города будет действовать «правило шести» — там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей при условии соблюдения социального дистанцирования.

Соответствующие меры вступят в силу 16 декабря с 00:00.

При этом максимальные ограничения, в отличие от полного локдауна, не предусматривают закрытия непродовольственных магазинов, салонов красоты и спортзалов.

Ранее власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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