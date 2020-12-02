В Британии одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech

Власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

«Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели. Национальная служба здравоохранения имеет многолетний опыт в реализации крупномасштабных программ вакцинации и приступит к их обширной подготовке, чтобы обеспечить уход и поддержку всем, кто имеет право на вакцинацию», — заявили в британском Минздраве.

1 декабря Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

Также 21 ноября производители подали запрос на экстренное использование вакцины в США.