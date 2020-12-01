Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины в ЕС

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Компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.
Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины в ЕС
  • Reuters

«Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали официальную заявку в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули производители, в случае одобрения препарат потенциально можно будет начать использовать в Европе до конца 2020 года.

Производители добавили, что готовят аналогичные запросы в Австралию, Канаду, Японию и другие страны.

Ранее они подали запрос на экстренное использование вакцины в США.

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