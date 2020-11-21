Pfizer подала заявку на использование в США вакцины от COVID-19

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Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.
Pfizer подала заявку на использование в США вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Dado Ruvic

«Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)», — говорится в сообщении Pfizer.

Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Трамп заявлял, что окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%.

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