Pfizer и BioNTech заявили о 95%-ной эффективности их вакцины
- Reuters
Отмечается, что в ближайшие дни препарат планируется представить на утверждение регулирующим органам в Соединённых Штатах.
Ранее сообщалось, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины компании Moderna показали эффективность 94,5%.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет доступна для населения страны в апреле 2021 года.
Как подчёркивали в Российском фонде прямых инвестиций, вакцины эффективностью свыше 90% могут помочь спасти людей.