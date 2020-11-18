Pfizer и BioNTech заявили о 95%-ной эффективности их вакцины

Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%, говорится в заявлении компаний.

Отмечается, что в ближайшие дни препарат планируется представить на утверждение регулирующим органам в Соединённых Штатах.

Ранее сообщалось, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины компании Moderna показали эффективность 94,5%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет доступна для населения страны в апреле 2021 года.

Как подчёркивали в Российском фонде прямых инвестиций, вакцины эффективностью свыше 90% могут помочь спасти людей.