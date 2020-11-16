В РФПИ оценили результаты испытаний вакцины Moderna от коронавируса

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя результаты третьей фазы испытаний вакцины компании Moderna от COVID-19, заявил, что вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут помочь спасти людей.

«Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью 90% и более — очень многообещающие, они могут спасти жизни и возобновить экономический рост», — отметил Дмитриев, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Ранее компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность 94,5%.

В Белом доме отметили роль программы американского лидера Дональда Трампа в разработке вакцины Moderna.

Как заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, до массовой вакцинации «всё равно остаются месяцы».