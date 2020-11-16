В Белом доме отметили роль Трампа в разработке вакцины Moderna

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Вакцина американской компании Moderna показала высокую эффективность благодаря программе действующего президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
В Белом доме отметили роль Трампа в разработке вакцины Moderna
  • Reuters

«Важные новости! Благодаря успешной программе президента Дональда Трампа «Операция «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed. — RT) вторая вакцина (Moderna. — RT) показала высокую эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний. Большая победа для всех», — написала Макэнани.

Она подчеркнула, что этой новости предшествовала информация об успехе вакцины Pfizer.

Ранее компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность 94,5%.

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