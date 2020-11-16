Трамп и Байден оценили результаты испытаний вакцины Moderna от COVID-19

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Американский лидер Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прокомментировали промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса компании Moderna, которые показали эффективность 94,5%.
Трамп и Байден оценили результаты испытаний вакцины Moderna от COVID-19
  • Reuters

«Только что объявлено ​​ещё об одной вакцине (от коронавируса. — RT). На этот раз от Moderna, эффективность 95%. Великие «историки», пожалуйста, помните, что все эти грандиозные открытия, которые положат конец «китайской чуме», были совершены при мне!» — написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь, Джо Байден заявил, что до массовой вакцинации «всё равно остаются месяцы».

«Сегодняшняя новость о второй вакцине — это ещё один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят ещё месяцы», — отметил Байден в Twitter.

Он призвал граждан США соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.

Ранее в компании Moderna сообщили, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины показали эффективность 94,5%.

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