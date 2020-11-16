В ЕС прокомментировали результаты испытаний вакцины Moderna от коронавируса

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В ЕС приветствуют промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса компании Moderna, которые показали эффективность 94,5%. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«Поступают обнадёживающие новости по испытанию вакцины от COVID-19. Компания Moderna опубликовала успешные результаты сегодня (16 ноября. — RT)», — написала Кириакидес в Twitter.

Кроме того, власти Великобритании ведут переговоры с Moderna на предмет приобретения её вакцины от COVID-19.

«Новость от Moderna выглядит хорошей и представляет собой очередной значительный шаг к получению эффективной вакцины от COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение британского правительства.

Как отмечается, в настоящее время Moderna расширяет возможности поставок вакцины в Европу.

Ранее в компании Moderna сообщили, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность 94,5%.

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