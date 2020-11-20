Трамп: Pfizer специально не сообщила до выборов о выводах по вакцине

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп: Pfizer специально не сообщила до выборов о выводах по вакцине
  • © REUTERS/Dado Ruvic

«Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов», — приводит Интерфакс его слова.

По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, так как он добился снижения цен на лекарства.

Трамп заявлял, что окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить