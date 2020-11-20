Трамп: Pfizer специально не сообщила до выборов о выводах по вакцине
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«Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов», — приводит Интерфакс его слова.
По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, так как он добился снижения цен на лекарства.
Трамп заявлял, что окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%.