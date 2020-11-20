Трамп: Pfizer специально не сообщила до выборов о выводах по вакцине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов», — приводит Интерфакс его слова.

По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, так как он добился снижения цен на лекарства.

Трамп заявлял, что окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, показал её эффективность на уровне 95%.