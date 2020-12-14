В Британии обнаружили новый тип коронавируса

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
В Британии обнаружили новый тип коронавируса
  • Reuters

«Мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 на юго-востоке Англии. Предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее, чем существующие варианты (коронавируса. — RT)», — приводит The Guardian его слова.

Хэнкок уточнил, что британская сторона уведомила Всемирную организацию здравоохранения о новом типе вируса.

Как отметил министр, пока нет оснований полагать, что мутация вируса может приводить к тяжёлому течению заболевания.

Ранее стало известно, что в Лондоне вводят максимальный уровень карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

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