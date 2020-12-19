В Лондоне ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
«Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии. Там будет введён четвёртый уровень ограничений», — сказал Джонсон.
В соответствии с новыми мерами вновь будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано проводить дома максимальное количество времени.
«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями», — подчеркнул премьер-министр.
В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, праздновать Рождество можно будет в составе двух семей вместо трёх, как планировалось ранее.
К тому же Джонсон заявил, что новый генетический вариант коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть на 70% более заразен.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.