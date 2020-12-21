В Великобритании сообщили, когда появился новый штамм коронавируса

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Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября. Об этом говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

«Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант (коронавируса. — RT) возник в сентябре, им очень редко заболевали до середины ноября. Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября», — приводит ТАСС сообщение.

Учёные подчеркнули, что пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом.

Также ведомство указало, что подавляющее большинство случаев заболевания новым штаммом коронавируса были зарегистрированы в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

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