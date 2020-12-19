В ЮАР заявили о появлении новой разновидности коронавируса

В ЮАР отмечена новая разновидность коронавирусной инфекции COVID-19, которая распространяется быстрее, сообщили в Минздраве страны.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе рассказал, что исследователи обнаружили, что последние два месяца в стране доминирует определённый вариант COVID-19, который определили как 501.V2.

Кроме того, в этот же период времени стало наблюдаться изменение в клинической картине пациентов с коронавирусом — они стали моложе и часто без сопутствующих заболеваний, но с тяжёлым течением инфекции.

По мнению учёных, во второй волне пандемии в ЮАР преобладает именно этот новый тип коронавируса.

«На данном этапе предварительные данные показывают, что вирус, который сейчас доминирует во второй волне, распространяется быстрее, чем во время первой... Мы ожидаем, что это будет менее опасный вирус, но на данный момент у нас нет чётких доказательств», — отметил профессор Салим Абдул Карим.

Глава Минздрава ЮАР при этом призвал не поддаваться панике и заявил об отсутствии веских причин для пересмотра существующих методов лечения пациентов с COVID-19.

Ранее в Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового вида коронавируса, который «может быть связан с быстрым распространением COVID-19 на юго-востоке Англии».

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса.