В ВОЗ оценили сообщения о выявленной в Британии разновидности COVID-19

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Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавирусной инфекции COVID-19 может быть более заразной, однако не является более опасной. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.
В ВОЗ оценили сообщения о выявленной в Британии разновидности COVID-19
  • РИА Новости

«Она (разновидность COVID-19. — RT) кажется более заразной, однако не представляется более опасной», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового вида коронавируса, который «может быть связан с быстрым распространением COVID-19 на юго-востоке Англии».

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса.

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