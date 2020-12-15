В ВОЗ оценили сообщения о выявленной в Британии разновидности COVID-19
- РИА Новости
«Она (разновидность COVID-19. — RT) кажется более заразной, однако не представляется более опасной», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового вида коронавируса, который «может быть связан с быстрым распространением COVID-19 на юго-востоке Англии».
По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса.