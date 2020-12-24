В РФПИ объяснили, что значит буква «V» в названии вакцины «Спутник V»

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Буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» означает победу над коронавирусом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину.
В РФПИ объяснили, что значит буква «V» в названии вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«V» в названии нашей вакцины означает победу (Victory. — RT), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Как отметил глава фонда, доставка вакцины в Аргентину — это отличный пример сотрудничества между двумя странами и «поистине исторический момент».

«Вся страна наблюдала, как самолёт с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19», — добавил он.

Ранее в Аргентину прибыл самолёт с первыми дозами вакцины «Спутник V».

11 августа российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году.

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