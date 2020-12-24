Самолёт с вакциной от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину
- globallookpress.com
Как отмечается, в международном аэропорту Эсейса борт встречали в том числе глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.
Ожидается, что первыми вакцину получат медики.
«Первая партия из 300 тыс. доз «Спутник V» доставлена в Аргентину», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.
Накануне в РФПИ заявили, что власти Аргентины зарегистрировали вакцину «Спутник V» на основе данных российских клинических исследований.