Самолёт с вакциной от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину

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Самолёт с первыми дозами российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыл в Аргентину, сообщает РИА Новости.
Самолёт с вакциной от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину
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Как отмечается, в международном аэропорту Эсейса борт встречали в том числе глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.

Ожидается, что первыми вакцину получат медики.

«Первая партия из 300 тыс. доз «Спутник V» доставлена в Аргентину», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины. 

Накануне в РФПИ заявили, что власти Аргентины зарегистрировали вакцину «Спутник V» на основе данных российских клинических исследований.

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