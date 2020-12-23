РФПИ подтвердил регистрацию «Спутник V» в Аргентине

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что власти Аргентины зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на основе данных российских клинических исследований.
РФПИ подтвердил регистрацию «Спутник V» в Аргентине
  • © РФПИ

Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ.

В РФПИ объявили, что вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Национальным управлением по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины.

В фонде отметили, что Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала «Спутник V». При этом регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

«Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — цитирует сообщение РФПИ ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Аргентине контролирующие органы одобрили экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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