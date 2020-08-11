Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»

Первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V».

Как сообщает РИА Новости, вакцина названа в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в СССР в 1957 году.

«Спутник-1» активизировал космические исследования во всём мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый момент «Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название «Спутник V», — отмечают авторы названия.

11 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. В Минздраве сообщили, что вакцина сформирует иммунитет сроком до двух лет.

Президент России Владимир Путин заявил, что его дочь испытала на себе российскую вакцину.