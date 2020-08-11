Российская вакцина от COVID-19 попадёт в гражданский оборот в 2021 году

Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств Минздрава России.

«Срок введения в гражданский оборот — 1 января 2021 года», — говорится в реестре.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.