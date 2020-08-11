Российская вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до 2 лет
- РИА Новости
«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.
По словам президента России Владимира Путина, его дочь испытала на себе российскую вакцину.
Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.