Российская вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до 2 лет

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Пресс-служба Минздрава России заявила, что двукратная схема введения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет, сроком до двух лет.
Российская вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до 2 лет
  • РИА Новости

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи.

По словам президента России Владимира Путина, его дочь испытала на себе российскую вакцину.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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