Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Дочь президента России Владимира Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе совещания с правительством рассказал сам глава государства.

«Эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По его словам, после первого укола у неё была температура 38.

«На следующий день — 37 с небольшим и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но всё сошло на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие», — добавил Путин.

В начале совещания с правительством Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

По его словам, она работает достаточно эффективно и формирует устойчивый иммунитет.