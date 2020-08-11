Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Короткая ссылка
Дочь президента России Владимира Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе совещания с правительством рассказал сам глава государства.
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

«Эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По его словам, после первого укола у неё была температура 38.

«На следующий день — 37 с небольшим и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но всё сошло на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие», — добавил Путин.

В начале совещания с правительством Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19

По его словам, она работает достаточно эффективно и формирует устойчивый иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить