Москва существенно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19
Об этом говорится на сайте столичного мэра.
«Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и так далее», — уточняется в сообщении.
Записаться и сделать прививку смогут также волонтёры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8203 человек, что стало максимумом с начала пандемии.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.