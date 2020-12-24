Москва существенно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 28 декабря, в столице открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей города.

Об этом говорится на сайте столичного мэра.

«Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и так далее», — уточняется в сообщении.

Записаться и сделать прививку смогут также волонтёры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8203 человек, что стало максимумом с начала пандемии.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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