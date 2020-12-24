В Москве за сутки коронавирус выявлен у 8203 человек

В Москве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8203 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Это следует из данных оперативного штаба.

Общее число зафиксированных в столице случаев коронавируса возросло до 764 789.

В России за последние сутки выявлено 29 935 новых случаев коронавируса.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.