В Москве за сутки коронавирус выявлен у 8203 человек
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Общее число зафиксированных в столице случаев коронавируса возросло до 764 789.
В России за последние сутки выявлено 29 935 новых случаев коронавируса.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.