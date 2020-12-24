В России за сутки выявлено почти 30 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 29 935 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 963 688 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Reuters

Накануне в России было зарегистрировано 27 250 новых случаев коронавируса. За последние сутки от коронавируса вылечились 26 890 пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в России возросло до 2 370 857. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал ФАН, обязательно ли долечиваться в больнице и почему необходимо сдавать тест дважды.