В России за сутки выявлено почти 30 тысяч новых случаев коронавируса

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 29 935 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 963 688 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявлено почти 30 тысяч новых случаев коронавируса
  • Reuters

Накануне в России было зарегистрировано 27 250 новых случаев коронавируса.

За последние сутки от коронавируса вылечились 26 890 пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в России возросло до 2 370 857.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал ФАН, обязательно ли долечиваться в больнице и почему необходимо сдавать тест дважды.

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