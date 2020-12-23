Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр. Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам», — сказала она на брифинге.

Попова отметила, что ситуация в регионах неоднородна. В субъектах с высокой заболеваемостью необходимо «принимать особые специальные меры».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.