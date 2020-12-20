Мурашко назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 должна стабилизироваться в России весной 2021 года, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Напрямую всё зависит от скорости формирования популяционного иммунитета. В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью, но и со стабилизацией ситуации», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне.

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