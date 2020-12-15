Попова: в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Попова: в России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«В целом по России отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. И показатель составляет 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю», — заявила она.

При этом Попова подчеркнула, что в различных субъектах России ситуация складывается по-разному.

Ранее сообщалось, что введённые ограничения способствовали стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

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