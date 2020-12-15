В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Петербурге
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«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации», — цитирует Интерфакс замначальника отдела эпидемиологического надзора Ирину Катаеву.
По её словам, спад заболеваемости должен быть виден через 14 дней после введения ограничительных мер, что и произошло.
Она выразила надежду, что новогодние каникулы приведут к дальнейшему спаду.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе удалось затормозить рост заболеваемости коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ограничения, принимаемые петербургскими властями в связи с эпидемией, «абсолютно адекватны сегодняшней ситуации».