В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Введённые ограничения способствовали стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, заявили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации», — цитирует Интерфакс замначальника отдела эпидемиологического надзора Ирину Катаеву.

По её словам, спад заболеваемости должен быть виден через 14 дней после введения ограничительных мер, что и произошло.

Она выразила надежду, что новогодние каникулы приведут к дальнейшему спаду.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе удалось затормозить рост заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ограничения, принимаемые петербургскими властями в связи с эпидемией, «абсолютно адекватны сегодняшней ситуации».