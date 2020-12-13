Беглов заявил о замедлении в Петербурге роста заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
«Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», — написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».
Он выразил благодарность всем гражданам, соблюдающим предписанные Роспотребнадзором меры.
Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге нагрузка на стационары для приёма инфицированных коронавирусом предельна и беспрецедентна.
7 декабря Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну.