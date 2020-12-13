Беглов заявил о замедлении в Петербурге роста заболеваемости COVID-19

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В Санкт-Петербурге благодаря принимаемым в городе мерам удалось затормозить рост числа ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.
Беглов заявил о замедлении в Петербурге роста заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», — написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Он выразил благодарность всем гражданам, соблюдающим предписанные Роспотребнадзором меры.

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге нагрузка на стационары для приёма инфицированных коронавирусом предельна и беспрецедентна.

7 декабря Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну.

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