Беглов заявил о замедлении в Петербурге роста заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге благодаря принимаемым в городе мерам удалось затормозить рост числа ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.

«Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», — написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Он выразил благодарность всем гражданам, соблюдающим предписанные Роспотребнадзором меры.

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге нагрузка на стационары для приёма инфицированных коронавирусом предельна и беспрецедентна.

7 декабря Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну.