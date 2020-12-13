В Петербурге рассказали о предельной нагрузке на COVID-стационары

В Санкт-Петербурге нагрузка на стационары для приёма инфицированных коронавирусом предельна и беспрецедентна, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Эта неделя отмечена серьёзным ростом числа госпитализаций. Более того, установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары — 5785 человек», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что число госпитализаций в городе по сравнению с предыдущей неделей выросло на 6,1%.

Лисовец подчеркнул, что нагрузка на стационарную службу «предельна и беспрецедентна».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начинается вакцинация от COVID-19.

9 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о «красной черте» в ситуации с коронавирусом в Петербурге.