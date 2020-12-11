В Петербурге начинается вакцинация от COVID-19

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В Санкт-Петербурге начинается вакцинация от COVID-19.
В Петербурге начинается вакцинация от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Первыми вакцину получат медработники и учителя. Нужно сделать два укола с промежутком в 21 день.

До конца декабря в город поступит более 4,6 тыс. доз препарата.

Перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом и сделать тест на антитела к коронавирусу.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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