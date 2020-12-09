Эксперт прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

«Если есть средства и есть болезнь, которая вызывает опасения вполне законные, то надо применить это средство. Это всё равно, что спрашивать во время эпидемии полиомиелита после Второй мировой войны, стоит ли от него прививаться. Разработка хорошей вакцины в то время спасла тысячи жизней», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на данный момент у коронавируса нет сезонного признака, прививаться от него можно в любое время, независимо от погоды. В дальнейшем, если COVID-19 станет сезонным явлением, лучшим периодом для вакцинации будет холодное время года.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.