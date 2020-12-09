Эксперт прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Короткая ссылка
Профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
Эксперт прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Если есть средства и есть болезнь, которая вызывает опасения вполне законные, то надо применить это средство. Это всё равно, что спрашивать во время эпидемии полиомиелита после Второй мировой войны, стоит ли от него прививаться. Разработка хорошей вакцины в то время спасла тысячи жизней», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на данный момент у коронавируса нет сезонного признака, прививаться от него можно в любое время, независимо от погоды. В дальнейшем, если COVID-19 станет сезонным явлением, лучшим периодом для вакцинации будет холодное время года.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить